الرئيس الفلسطيني يحضر اجتماعا في بيت وزير الدفاع الاسرائيلي

2021/12/29 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهات بين فلسطينيين وقوى أمنية إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب جعفر اشتيه القدس (أ ف ب) – أعلنت إسرائيل الأربعاء سلسلة “إجراءات لتعزيز الثقة” مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني […]

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