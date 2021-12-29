أول تعليق كردي على خطوة انسحاب المتظاهرين

2021/12/29 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاربعاء، أن انسحاب المتظاهرين من أمام بوابات المنطقة الخضراء خطوة مهمة.وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فيجب على الجميع القبول بها، والذهاب نحو مفاوضات حقيقية لتشكيل الحكومة المقبلة".وأضاف أن "على المتظاهرين سلوك الطرق السياسية بعد أن سلكوا الطرق القانونية، وهذا سيساهم بإعطاء فرصة للحوار والتفاوض".

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