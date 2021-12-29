2021/12/29 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQuagY0Dvxw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقب لقائه وفد الاطار التنسيقي بالنجف الاشرف السيد الصدر يجدد التمسك بحكومة اغلبية وطنية في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقب لقائه وفد الاطار التنسيقي بالنجف الاشرف السيد الصدر يجدد التمسك بحكومة اغلبية وطنية في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).