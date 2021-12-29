صندوق التربية المركزي يصوت على مئات الحالات الانسانية

2021/12/29 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تصويت صندوق التربية المركزي على مئات الحالات الإنسانية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، إنه "أكد وزير التربية رئيس صندوق التربية المركزي علي حميد الدليمي، خلال ترأسه جلسة ادارة الصندوق اليوم على أهمية متابعة القضايا والمواضيع الخاصة بشريحة التربويين التي يتم رفعها من مختلف مديريات التربية"، مؤكداً أن "صندوق التربية سيبقى سنداً لهم لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لكافة العاملين في وزارة التربية".

وذكر البيان، أن "أعضاء الصندوق صوتوا خلال جلسة اليوم الأربعاء، على دعم اكثر من 852 حالة انسانية وصحية قدمت من مختلف المديريات العامة للتربية، إذ تضمنت الموافقات منح مساعدة مالية لـ112 حالة وفاة و 45 حالة اصابة بالسرطان، فضلاً عن المصادقة لـ674 حالة للعمليات الجراحية و3 حالات زواج، و10 حالات صحية طارئة فضلاً عن صرف مبالغ لـ5 حالات للحريق و3 حالات تفوق وابداع".

وأضاف البيان، "وفي ختام الاجتماع تعهد وزير التربية لجميع الهيئات التربوية بالمضي قُدما من أجل زيادة واردات الصندوق والعمل على شمول فئات اوسع بالدعم ، تثميناً لخدماتهم التي قدموها طوال مسيرتهم الوظيفية".

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