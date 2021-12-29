"داعش" يفصل رأس عقيد عراقي عن جسده.. ويقتل رفيقيه

2021/12/29 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، مقتل عقيد في الشرطة على يد عناصر من تنظيم داعش، في محافظة ديالى الواقعة شرقي العراق، بعد أسبوعين من خطفه.

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