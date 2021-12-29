الإعلام الأمني.. العثور على جثث لمخطوفين وقتل عناصر من داعش

2021/12/29 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على جثتين لمخطوفين في محافظة ديالى، فضلا عن 23 وكرا وقتل 5 عناصر من تنظيم داعش".

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أنه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى، انطلقت عملية امنية ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش السلسلة الجبلية - قاطع الخلاوية وعلى مدار ثلاثة ايام الماضية والتي اشتركت فيها قطعات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومن عدة محاور وبإسناد جوي".

وأضاف البيان، أن "نتائج العملية كانت تنفيذ 14 ضربة جوية من قبل قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F16 وطائرات L159 وقتل 5 عناصر من عصابات داعش الارهابية والعثور على جثتين لمخطوفين، فضلا عن العثور على 23 وكرا للإرهابيين و13 عبوة ناسفة ورشاشة فيفتي كال ورشاشة احادية 12.7م و6 بنادق AK وبندقية M16 وقاذفة RBG7 و3 قنابر هاون مختلفة الأنواع وبندقيتي صيد ومسطرة تفجير وحزام ناسف ومولدتي كهرباء وجهاز لاسلكي وكمية من العتاد والأرزاق الجافة و4 دراجات نارية".

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