العراق يعيد 50 طنا من المرمر لايران

2021/12/29 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، اعادة 50 طنا من المرمر لايران.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم “إعادة اصدار 50 طن مرمر ايراني المنشأ عبر مركز […]

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