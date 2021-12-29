عشيرة الطفلة المغتصبة (حوراء) تحرق منزل معتصبها

2021/12/29 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بحرق عشيرة الطفلة حوراء منزل مغتصبها شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عشيرة الطفلة المغتصبة حوراء احرقت منزل المغتصب ضمن قضاء الحسينية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لإخماده قبل توسع الحريق للدور المجاورة".

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