الصحة تعلن إجراءات جديدة استعدادا لاحتفالات 2022

2021/12/29 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة في احتفالات رأس السنة.

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وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، إن "الوزارة وجهت المواطنين بمراعاة الاجراءات الوقائية في احتفالات اعياد رأس السنة، من حيث التباعد البدني وارتداء الكمامات، فضلا عن الايعاز بتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ادخال المواطنين الى الاماكن العامة كالمولات والمتنزهات والمطاعم الا بعد ابراز بطاقة اللقاح".

وأضاف، أن "فرقا صحية ستراقب التزام الاماكن بتطبيق الاجراءات الوقائية"، داعيا "المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء".

وأشار إلى أن "الموقف الوبائي في البلاد جيد، إلا أن اتخاذ هذه الاجراءات ضروري، كون العراق مقبلا على موجة رابعة، بالاضافة الى مخاوف من تسجيل اصابات بمتحور اوميكرون"، مؤكدا أن "الوزارة لم تسجل حتى الان أي اصابة بمتحور اوميكرون، إلا أنه قد يكون متواجدا والاماكن المزدحمة تساعد على انتشاره، لذا فلابد من تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام باخذ اللقاح الذي أثبت فعاليته ضد الفيروس بما في ذلك متحور اوميكرون".

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