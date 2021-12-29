حرق منزل 'مغتصب الطفلة' شمالي بغداد

2021/12/29 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض منزل مغتصب الطفلة "حوراء" للحرق شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشيرة الطفلة المغتصبة (حوراء) قامت مساء اليوم بحرق منزل مغتصب الطفلة ضمن قضاء الحسينية".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني تدخل لاخماد الحريق".

وكانت حوراء تعرضت للاغتصاب قبل أيام، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص الذي اعتدى عليها في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

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