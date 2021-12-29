شاهد بالفيديو.. بتعدد الطوائف والاديان.. عراقيون يستعدون لاستقبال العام الجديد وسط محبة وسلام

2021/12/29 | 18:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uTEienb4yso

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