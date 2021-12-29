الولايات المتحدة وفرنسا تسجّلان أعلى معدّل إصابات يومية بكوفيد 

2021/12/29 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- باريس -(أ ف ب) – سجّلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة تؤججها المتحوّرة أوميكرون، الثلاثاء أعلى معدّل إصابات يومية بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265,427 إصابة جديدة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.وتجاوز معدّل الإصابات اليومية على سبعة أيام في البلاد أعلى معدّل مسجّل خلال الموجة الثالثة في كانون الثاني/يناير 2021، […]

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