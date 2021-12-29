بالأرقام.. أدوية سامراء تحصي عدد منتجاتها ومساعٍ لإنتاج جديد يضاهي الأجنبي

2021/12/29 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم الأربعاء، عدد منتجاتها، فيما أكدت سعيها لإنتاج مستحضرات تضاهي المنتوج الأجنبي.وقال مدير الشركة، خالد محيي علوان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد منتجات أدوية سامراء ومن ضمنها المستحضرات الجديدة من 400 - 450 منتجا"، مبينا أن "الادوية بشكل عام موادها الاولية من مناشئ رصينة وشركات عالمية معروفة وغايتنا الحفاظ على الامن الدوائي العراقي، إضافة الى انتاج مستحضرات جديدة تضاهي المنتوج الاجنبي".وأشار إلى أن "الدعم الحكومي لم يلب الطموح والحاجة ولكن الشركة تغطي نسبة 35‎%‎ من ميزانيتها واحتياجاتها ودفع رواتب منتسبيها".وأوضح أن "الشركة حققت ارباحاً ببعض الاشهر، لكن هناك عقبات حالت دون الوصول الى مراحل متقدمة من الارباح وتوفير الميزانية الكاملة".وبين أن "شركة تسويق الادوية كمياديا تعتبر الشركة التوأم مع شركة ادوية سامراء وهناك علاقة طيبة، اضافة الى تعاون حقيقي ورغبة في زيادة حجم التعاملات مع وزارة الصحة".

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