2021/12/29 | 19:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال عام 2021، عادت الحياة إلى الصناعات الإبداعية، فنُظّمت المعارض الفنية، وأُقيمت الحفلات، مثل حفل "ميت غالا"، وعروض أزياء، وحفلات موسيقية، واستعادت السجادة الحمراء رونقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها "حذاء الشيطان".. إليك أبرز المحطات الثقافية التي طبعت عام 2021) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها "حذاء الشيطان".. إليك أبرز المحطات الثقافية التي طبعت عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).