2021/12/29 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، في بيان “وردت بلاغات في مواجهة عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حبس وزيرة الثقافة الليبية على ذمة قضية فساد المركز الخبري الوطني.

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