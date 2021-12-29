الصحة تصدر قرارات جديدة بخصوص احتفالات رأس السنة

2021/12/29 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، قرارات جديدة في احتفالات رأس السنة، من بينها عدم ادخال المواطنين الى الاماكن العامة كالمولات والمتنزهات والمطاعم الا بعد ابراز بطاقة اللقاح.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، اليوم (29 كانون الاول 2021)، إن "الوزارة وجهت المواطنين بمراعاة الاجراءات الوقائية في احتفالات اعياد رأس السنة، من حيث التباعد البدني وارتداء الكمامات، فضلا عن الايعاز بتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ادخال المواطنين الى الاماكن العامة كالمولات والمتنزهات والمطاعم الا بعد ابراز بطاقة اللقاح".

وأضاف، أن "فرقا صحية ستراقب التزام الاماكن بتطبيق الاجراءات الوقائية"، داعيا "المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء".

واوضح، أن "الموقف الوبائي في البلاد جيد، إلا أن اتخاذ هذه الاجراءات ضروري، كون العراق مقبل على موجة رابعة، بالاضافة الى مخاوف من تسجيل اصابات بمتحور اوميكرون".

واشار الى أن "الوزارة لم تسجل حتى الان أي اصابة بمتحور اوميكرون، إلا أنه قد يكون متواجدا والاماكن المزدحمة تساعد على انتشاره، لذا فلابد من تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام باخذ اللقاح الذي أثبت فعاليته ضد الفيروس بما في ذلك متحور اوميكرون".

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