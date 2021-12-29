بعد تغريدة الصدر .. العامري يصف لقاء

2021/12/29 | 19:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري،

اليوم الاربعاء، ان وفد الاطار

التنسيقي سيعقد لقاءات لاحقة مع زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر، واصفاً

لقاء اليوم بأنه "ناجح".

وقال العامري في بيان، ان "اللقاء كان

اي

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