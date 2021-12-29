"الصحة" العراقية تعلن قرارات جديدة بشأن احتفالات رأس السنة

2021/12/29 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة في احتفالات رأس السنة.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة وجهت المواطنين بمراعاة الإجراءات الوقائية في احتفالات اعياد رأس …

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