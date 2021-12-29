هموم الناشرين الاتراك والقرّاء مع أسعار الكتب وتراجع العملة

2021/12/29 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبة الدكتوراه التركية غلفاش أولاش في مكتبة بحي استقلال في اسطنبول في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب أوزان كوسه اسطنبول (أ ف ب) – تعيش غلفاش أولاش حالا من الاحباط بسبب عجزها عن شراء المطبوعات التي تحتاج إليها لتحضير أطروحة الدكتوراه أو حتى الروايات التي تهوى قراءتها… فمع انهيار […]

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