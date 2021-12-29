فرقة العباس تنعى العقيد الجوراني وتؤكد على إنهاء تحركات التنظيم

2021/12/29 | 19:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة ملحة لإنهاء آخر تحركات هذا التنظيم الدموي بضربات وعمليات مكثفة.

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