رسالة مؤثرة تنهي زواج فنان مصري شهير

2021/12/29 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ندى الكامل، الأربعاء، طلاقها من الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وذلك عبر حسابها على أنستقرام.

وكتبت ندى الكامل: “من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري…وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا “.

واستكملت “الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس…واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة …ولكن…واحقاقا للحق …لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر …سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني..



لقد حافظت عليها”.

وأضافت “اللهم فرحة لا حزن بعدها…اللهم ابدل خوفي طمأنينة …وكرامة وحرية لا قيد يمنعها ..



وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي”.

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