تأملات فى مفهوم الجمال ( 5 ) - محمد فُتوح

2021/12/29 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح الفلسفة الحديثة والمعاصرة----------------------------------------------------------إمانويل كانط ( 1734 – 1804م ) -------------------------------------- يرى كانط أن الجمال هو أمر إستطيقى ، أى أمر جمالى ، له وجوده الموضوعى .



فالجميل هو ما نعتبره موضوعاً لرضا ضرورى دون الاستناد إلى أى مفهوم عقلى .



بمعنى أننى عندما أصدر حكماً على شىء بأنه جمسل ، ليس هناك هوى يجعلنى أكذب ، أو أخدع نفسى ......





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