ترنيمة عيد الميلاد والبيان الشيوعي - عبدالرزاق دحنون

2021/12/29 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون نُشرت أنشودة عيد الميلاد التي كتبها تشارلز ديكنز في عام 1843 ولم تنفد المطبوعة منذ ذلك الحين.



لم يكن هناك وقت طويل لانتظار كتاب كارل ماركس الأكثر مبيعًا، البيان الشيوعي، الذي نُشر عام 1848.



ولم ينفد هو أيضًا من المطبوعات.كاتب المقال "نيك ماثيوز" يدخل روح الأعياد الفيكتورية مع ماركس وإنجلز وتشارلز ديكنزنُشر المقال في صحيفة MORNING STAR/نجم الصباح البريطانيةترجمة "غوغل" عن النص الإن ......





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