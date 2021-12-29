من يوميات الجحيم ... قصيدة - منى حلمي

2021/12/29 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي من يوميات الجحيم ......



قصيدة -------------------------------------- اليوم عيد من الأعياد أى عيد يدخل صدرى و" هى " بعيدة شم للسموم والبارود رائحة الدم والعبث العنيد ......





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