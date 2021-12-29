إليك 5 خطوات لشرب المزيد من المياه يوميًا

2021/12/29 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن الحصول على كمية كافية من المياه يوميًا ينعكس إيجابًا على صحتك. ويمكن أن يحمي شرب المياه الجسم من إصابته بالجفاف.

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