2021/12/29 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من المعروف أن الحصول على كمية كافية من المياه يوميًا ينعكس إيجابًا على صحتك. ويمكن أن يحمي شرب المياه الجسم من إصابته بالجفاف.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك 5 خطوات لشرب المزيد من المياه يوميًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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