الصحة تصدر قرارات جديدة بشأن احتفالات رأس السنة

2021/12/29 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة في احتفالات رأس السنة.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة وجهت المواطنين بمراعاة الاجراءات الوقائية في احتفالات اعياد رأس السنة، من حيث التباعد البدني وارتداء الكمامات، فضلا عن الايعاز بتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ادخال المواطنين الى الاماكن …

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