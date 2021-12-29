انسحاب تدريجي للمتظاهرين من قرب الخضراء

2021/12/29 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانسحاب تدريجي للمتظاهرين من قرب الخضراء.وقال المصدر في تصريح، ان “المعتصمين بالقرب من بوابة التخطيط يباشرون بالانسحاب بعد رفع خيمهم“.وأضاف أنه “من المحتمل فتح الطريق خلال الساعات القليلة القادمة“.

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