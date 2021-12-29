يحيى آل إسحاق: ديون العراق لايران تتراوح بين 5 إلى 7 مليار دولار

2021/12/29 | 19:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم الاربعاء، ان ديون العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليار دولار.وقال آل إسحاق ان “القطاع الخاص في ايران ليس لديه مشاكل حول استلام مستحقاته من العراق حيث لاتوجد أي مستحقات مهدورة”.واضاف ان “حجم التبادل التجاري مع العرق هذا العام سيصل إلى 10 مليار دولار، والديون […]

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