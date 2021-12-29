امانة مجلس الوزراء توجه دعوة بشأن حقوق ذوي الشهداء

2021/12/29 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الاربعاء، دعوة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإيصال الحقوق لذوي الشهداء.

وذكر بيان للامانة العامة، تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أن "الغزي ترأس اجتماع اللجنة المعنية بإيصال الحقوق لذوي الشهداء والجرحى، الجهات ذات العلاقة، بتقديم قاعدة بيانات متكاملة عن الشهداء والجرحى، وتحديد من لم يتسلم حقوقه، كي يتم إنجازها بالسرعة الممكنة".

ودعا الغزي خلال الاجتماع الجهات ذات العلاقة، إلى تبسيط جميع الإجراءات الكفيلة بإيصال الحقوق لذوي الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإنهاء الالتزامات كافة تجاههم، وتقديم قاعدة بيانات متكاملة عن الشهداء والجرحى، وتحديد مَنْ لم يتسلم حقوقه، كي يتم إنجازها بالسرعة الممكنة".

ووجه الغزي وزارة الصحة، بالتنسيق لاستقبال الجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعرضهم على قسم الاستقدام والإخلاء الطبي، وأخذ اللازم بتقديم العلاجات اللازمة داخل أو خارج العراق، بحسب الحالة وما تحدده اللجنة الطبية المختصة".

واشار البيان الى أن "الاجتماع، حضره وكيل وزارة المالية، طيف سامي وأمين السر العام لوزارة الدفاع، إضافة إلى المديرين العامين في وزارات الداخلية، والصحة، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التقاعد الوطنية".

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