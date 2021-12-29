2021/12/29 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، قبول ألفين وسبعمئة طالب ضمن المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وذكرت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن قبول 2700 طالب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن قبول 2700 طالب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن قبول 2700 طالب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).