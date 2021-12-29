بعد زيارة الحنّانة.. اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي

2021/12/29 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن الإطار التنسيقي يعقد الآن اجتماعاً في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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وجاء ذلك بعد الزيارة التي أجراها وفد من الإطار التنسيقي والذي ضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض وعدد من أعضاء الاطار التنسيقي إلى منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف.

وأصدر هادي العامري، بعدها، بياناً حول اللقاء.

وقال العامري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الاول 2021)، ان "اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف".

وعلق رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي على لقاء الحنانة.

حيث قال الاسدي في تدوينة: "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته..



املاً يتحقق..



وقلقاً يزال..



وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

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