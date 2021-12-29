2021/12/29 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل وقائع جريمة رشوى تتعلق بوزارة الصحة، التي يواجه عدد من مسؤوليها تهما أمام القضاء في وقائع فساد.وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارا، الأربعاء، بإحالة أربعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



الكشف عن تفاصيل واقعة رشوى تتعلق بوزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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