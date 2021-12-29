وزير النقل ينفي توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران

2021/12/29 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران، فيما أعلن توقيع اتفاق مع شركة إيطالية لوضع تصاميم خاصة تبدأ من ميناء الفاو وصولاً للحدود العراقية - التركية.وقال الشبلي في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم توقيع محضر اجتماع مع الجانب الإيراني بشأن الربط السككي وهو ليس اتفاقية".وأضاف: "نحن أعطينا عهدا للعراقيين بأن أي ربط سككي لن يكون بالإمكان اتمامه إلا بعد إكمال ميناء الفاو وأيضا إكمال السكك وبنيتها التحتية لتكون جاهزة لاستقبال الربط مع أية دولة".وأعلن الشبلي في الوقت نفسه "توقيع عقد مع شركة إيطالية لوضع تصاميم جديدة تبدأ من ميناء الفاو ثم البصرة وبغداد وتصل إلى الحدود مع تركيا".

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