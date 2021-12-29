عام جديد مفتوح على تطورات مهمة للقضية الفلسطينية - نهاد ابو غوش

2021/12/29 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش كيف تنظر إلى ملف الوساطة المصرية مع حركة حماس والاحتلال.



ما نقاط الاتفاق مع الدور المصري ونقاط الاختلاف؟ وبظنك، هل يمكن أن تلعب مصر دورا أكبر؟الدور المصري مقبول ومرحب به من قبل مختلف الأطراف الفلسطينية سواء فيما يتصل بالحوار الفلسطيني والمصالحة، أو تجاه الملفات المرتبطة بقطاع غزة وهي التهدئة وإعادة الأعمار وملف الأسرى، كما أن الأطراف الدولية وإسرائيل ترحب بالدور المصري بحكم مكانة مصر وقدراتها ......





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