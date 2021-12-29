التعليم تكشف اعداد المقبولين في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

2021/12/29 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، قبول ألفين وسبعمئة طالب ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أنها "أعلنت قبول ألفين وسبعمئة طالب ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021".

وأضاف البيان، أن "بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي أظهرت قبول (2700) طالب جرى تدقيق ملفاتهم في الجامعات والكليات الأهلية وتوزعوا على سبع وأربعين جامعة وكلية".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (CODE) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة غدا الخميس الموافق 2021/12/30".

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