العراق ينفي توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران

2021/12/29 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم

الأربعاء، توقيع اتفاقية للربط السككي

مع إيران، فيما أعلن توقيع اتفاق مع

شركة إيطالية لوضع تصاميم خاصة تبدأ من

ميناء الفاو وصولاً للحدود العراقية -

التركية.

وقال الشب

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