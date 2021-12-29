الورقة البيضاء والأيّام السوداء

2021/12/29 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

اذا كانت الورقة "البيضاء" الآن، لا

تنفعنا في الأيّام "السوداء" بعد عشر

سنوات من الآن، فهي ليست "بيضاء" ..



إنّها

"سوداء" أصلاً.

إنّ ما لا ينفعنا، وإيرادت صادراتنا

النفطي

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