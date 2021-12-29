المالية توقع عقداً مع شركة ايرلندية لمراجعة المتطلبات الوظيفية في إعداد الموازنة

2021/12/29 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء،

توقيع عقد مع شركة إيرلندية لمراجعة

المتطلبات الوظيفية في إعداد الموازنة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "تعمل على رسم

استراتيجيات العمل المالي من

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