2021/12/29 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي يوكد ظهور نشاط واضح لحسابات داعشية على منصة فيسبوك المركز الخبري الوطني.

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