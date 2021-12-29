بعد لقاء الصدر.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل المالكي

2021/12/29 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) ان "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماع لها في منزل المالكي لمناقشة نتائج الحوار مع الصدر وكذلك الخطوات التفاوضية المستقبلية".

هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب، إن "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب"، خلال جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.

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