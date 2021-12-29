تيار الحكمة: اجتماع “الحنانة” لم يخرج بمواقف جديدة

2021/12/29 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد تيار الحكمة، الأربعاء، أن اجتماع “الحنانة” لم يخرج بمواقف جديدة من قبل الأطراف المجتمعة.وقال القيادي في التيار بليغ ابو كلل، لقاء متلفز إن “تيار الحكمة لن يكون جزءا من مفاوضات تشكيل الحكومة، وكذلك لن يشترك في الحكومة العراقية الجديدة”.وأضاف ابو كلل أن “اجتماع الحنانة لم يشهد تغييراً في المواقف، …

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