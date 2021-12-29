الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

2021/12/29 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي.وقال الكاظمي في تغريدة تابعها ان “المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق”.وأضاف ان “دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي”.وتابع “نشكر دول …

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