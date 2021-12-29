2021/12/29 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مركز الإعلام الرقمي (DMC)، الأربعاء، ظهور نشاط لحسابات "داعشية" على منصة فيسبوك على خلفية مقتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه على يد التنظيم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح المركز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2021)، أن "الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجؤا بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات او الحسابات التي نعت استشهاد الابطال على ايدي العصابات، حيث رصد الفريق حسابات ارهابية تعلق بكل حرية".

وأضاف أن "بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح عصابات داعش".

وأشار إلى أن "حسابات داعش قد نشطت في الفترة الاخيرة وبدأت تستخدم صور واسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من اجل عدم رصدها وبالتالي حذفها".

ولفت إلى أن "وجود هذا الحسابات لايقتصر على منصة فيسبوك، بل ايضا في منصة الانستغرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن تستخدم خدمة Reels لنشر مقاطع قصيرة تتعلق بهم"، منوهاً إلى أن "حسابات داعش تعاود في الظهور على منصة فيسبوك كلما وجد التنظيم نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة".

وطالب المركز، "شركة فيسبوك بضرورة زيادة الفرق البشرية التي ترصد وتتابع هذه الحسابات من اجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على بلاغات المستخدمين التي يتأخر الرد على مضمونها خصوصا مع زيادة العمليات العسكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا داعش في بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي يفسر ظهور الحسابات ’الداعشية’ الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي يفسر ظهور الحسابات ’الداعشية’ الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).