2021/12/29 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح بيان الشعبة أن المخدرات كانت معدة للتهريب من مرفأ بيروت باتجاه إحدى دول الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بيروت إلى دولة خليجية.. 9 ملايين حبة "كبتاغون" داخل شحنة فواكه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بيروت إلى دولة خليجية.. 9 ملايين حبة "كبتاغون" داخل شحنة فواكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).