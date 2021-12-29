2021/12/29 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عدم وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يطمئن الموظفين بشأن رواتبهم المركز الخبري الوطني.

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