2021/12/29 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O0VoCZFqVIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عراقي" بين نهاية وبداية | صدى الحدث مع سؤدد طارق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "عراقي" بين نهاية وبداية | صدى الحدث مع سؤدد طارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).