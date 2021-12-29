إيران: 3 دول بالمنطقة متورطة في مقتل قاسم سليماني.. وسنقاضي الآمرين ومرتكبي الجريمة

2021/12/29 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران "ستقاضي الآمرين ومرتكبي جريمة الاغتيال".

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