المستشار المالي لرئيس الوزراء يوضح بشأن توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد

2021/12/29 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد.

وقال صالح في تصريح صحفي، اليوم (29 كانون الاول 2021)، إنه "لا توجد أي مخاوف حول صرف رواتب الموظفين كافة دون اي استثناء، إذ سيمارس قانون الادارة المالية النافذ دوره في تنظيم الايرادات والنفقات العامة وعلى وفق افضل التطبيقات والممارسات القائمة، التي تعتمد على معيار قوامه نسبة 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في العام 2021".

وأضاف، ان "في مقدمتها تغطية الرواتب والاجور والمنح والتقاعدات والرعاية الاجتماعية استنادا الى موازين المراجعة التي تتقدم بها الجهات الحكومية الى وزارة المالية شهريا والتي تماثل مصروفات العام الماضي".

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