‏ Desmond Tutu.. وداعا للتعايش مع الألم..؟؟.. - اكرم هواس

2021/12/29 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس و اخيرا رحل رجل السلام ..



او عميل الاستعمار… النبي الكوميدي ..



او المتواضع حد التذلل للظالم..



رجل احبه الكثيرون و انتقده ايضا اخرون و خاصة بعض القوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري و القضاء على الاستعمار و اتباعه ووو..



و بغض النظر عن هذا و ذاك فانه لاشك اننا في النهاية نحن نتحدث عن تجربة ليست فريدة في تاريخ السلطة و التسلط Despotism و و ..



لكنها احدى اواخر التجارب "العنصرية القانونية Legal Ap ......





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