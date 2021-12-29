‏ Desmond Tutu.. وداعا للتعايش مع الألم..؟؟.. - اكرم هواس

#اكرم_هواس و اخيرا رحل رجل السلام ..
او عميل الاستعمار… النبي الكوميدي ..
او المتواضع حد التذلل للظالم..
رجل احبه الكثيرون و انتقده ايضا اخرون و خاصة بعض القوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري و القضاء على الاستعمار و اتباعه ووو..
و بغض النظر عن هذا و ذاك فانه لاشك اننا في النهاية نحن نتحدث عن تجربة ليست فريدة في تاريخ السلطة و التسلط Despotism و و ..
لكنها احدى اواخر التجارب "العنصرية القانونية Legal Ap ......
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