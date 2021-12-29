المستشار المالي: لا مخاوف من توزيع الرواتب في العام الجديد

2021/12/29 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، عدم وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين في العام الجديد.

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وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، إنه "لا توجد أي مخاوف حول صرف رواتب الموظفين كافة دون اي استثناء، إذ سيمارس قانون الادارة المالية النافذ دوره في تنظيم الايرادات والنفقات العامة وعلى وفق افضل التطبيقات والممارسات القائمة، التي تعتمد على معيار قوامه نسبة 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في العام 2021".

وأضاف: "وفي مقدمتها تغطية الرواتب والاجور والمنح والتقاعدات والرعاية الاجتماعية استنادا الى موازين المراجعة التي تتقدم بها الجهات الحكومية الى وزارة المالية شهريا والتي تماثل مصروفات العام الماضي".

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